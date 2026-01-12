Bonus scuole paritarie 2026 di 1.500 euro | che cos’è e come si integra con le detrazioni Irpef

Il bonus scuole paritarie 2026 di 1.500 euro, previsto dalla legge di Bilancio 2025, offre un sostegno alle famiglie per le iscrizioni scolastiche. Questo incentivo si integra con le detrazioni Irpef, facilitando la gestione delle spese educative. In questa guida, spiegheremo cos’è il bonus, come funziona e quali sono i requisiti per accedervi, fornendo informazioni chiare e aggiornate.

Il comma 519 della legge 199 del 30 dicembre 2025 (nuova legge di Bilancio) istituisce un bonus per l'iscrizione alle scuole paritarie per l'anno 2026. La misura è concepita per sostenere i nuclei familiari con un Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) non superiore a 30 mila euro, in modo da facilitare l'accesso all'istruzione presso gli istituti privati facenti parte del sistema nazionale. Il governo ha autorizzato una spesa complessiva di 20 milioni di euro per l'anno 2026, destinando le risorse agli studenti iscritti alla scuola secondaria di primo grado o al primo biennio della secondaria di secondo grado.

