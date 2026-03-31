Bradley Cooper regista con È l' ultima battuta? fa l' agrodolce e strampalata storia di un matrimonio scoppiato

Il regista e attore Bradley Cooper torna dietro la macchina da presa con il suo terzo film, intitolato

Ancora la coppia e i suoi problemi, ancora la performance e la sua catarsi. Al terzo film da regista, Bradley Cooper ha già messo sul banco temi e fisime riconoscibili. Prima fu la bella rivisitazione di un classico come A Star Is Born, poi il fuori fuoco dell’ambizioso Maestro. Adesso “È l'ultima battuta?”, al cinema dal 2 aprile, storia agrodolce di un matrimonio tra due cinquantenni giunto all’atto finale. Alex (Will Arnett) e Tess (Laura Dern) decidono infatti di separarsi. Lo fanno in maniera tutto sommato amichevole, urla e litigate sono una cosa già archiviata nelle pareti di casa. Lei rimane con i figli mentre tenta di tornare nel giro della nazionale di pallavolo, di cui fu una gloria decenni prima. 🔗 Leggi su Today.it

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Il palco della stand-up comedy è l'unico posto dove puoi urlare i tuoi problemi e farti fare un applauso. È L’ULTIMA BATTUTA, il nuovo film di Bradley Cooper con Laura Dern e Will Arnett, dal 2 Aprile al cinema. - facebook.com facebook

Il film del MereghettiBradley Cooper regista sulla forza della creatività nelle storie private (voto 7½) x.com