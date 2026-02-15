Maltempo frana anche a Boville Ernica | notte di lavoro

Una frana ha colpito Boville Ernica a causa delle intense piogge che si sono abbattute negli ultimi giorni. La terra è crollata lungo una strada principale, costringendo i residenti a interrompere le attività quotidiane e a intervenire con i mezzi di emergenza. Durante la notte, squadre di tecnici e volontari si sono impegnati a mettere in sicurezza l’area e a rimuovere i detriti. La situazione ha causato disagi concreti, con alcune case isolate e strade chiuse al traffico.

Il maltempo degli ultimi giorni ha provocato non pochi danni in provincia di Frosinone. Non solo la frana in via Ciamarra, nel capoluogo. Nella notte uno smottamento ha interessato anche il centro storico di Rocca D'Arce. E ancora, nelle prime ore dell'alba, è stata chiusa una strada anche a Boville Ernica, dove allo stesso modo è stata registrata una frana a causa della pioggia incessante delle ultime ore. Lo smottamento è stato registrato in località Madonna delle Grazie e la strada interessata dai detriti è stata chiusa, dopo l'intervento della Protezione Civile. Già nella giornata di ieri il territorio di Boville Ernica è stato interessato da diverse frane.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Questa notte, i vigili del fuoco e le squadre di emergenza sono intervenuti sulla provinciale 30 Vasanellese, tra Orte e Vasanello, dopo una frana causata dal maltempo.

A Boville Ernica, il Presepe Vivente della Scrima torna dopo 15 anni, portando tradizione, fede e spirito natalizio nella comunità.

