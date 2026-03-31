Stasera alle 20.45 si gioca una delle partite più significative degli ultimi anni per la nazionale italiana. La partita tra Bosnia e Italia si conclude con un punteggio di 1-1, dopo che un gol della Bosnia è stato validato nonostante le proteste. La nazionale azzurra, in inferiorità numerica, ha pareggiato grazie a un gol di Tabakovic.

La Var conferma il gol. Il capitano prende il giallo per proteste con la panchina bosniaca. Colpo di testa che trova Donnarumma non proprio preparato. Dzeko sul salto travolge anche Mancini che resta a terra, ma non sembra esserci fallo. Poi Tabakovic fa tap in a pochi centimetri dal portiere. Si scalda il clima intorno allo stadio di Zenica. Protesta la panchina dell'Italia. L'Italia si porta in avanti. Su un corner dalla destra di Tonali, Barella calcia alto. Servito da Palestra, calcia alto. La Bosnia, reduce dai supplementari contro il Galles, è stanca. Una parata che vale un gol quella del capitano su Bajraktarevic Pio Esposito e Cristante per Kean e Locatelli. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Bosnia-Italia vale il Mondiale: Tabakovic pareggia, proteste ma il gol è buono. Per gli azzurri in dieci è dura | Diretta 1-1

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