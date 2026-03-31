Bosnia - Italia Spinazzola | Un dispiacere enorme

Durante la partita tra Bosnia e Italia a Zenica, la squadra azzurra ha concluso i tempi regolamentari e i supplementari con un giocatore in meno dopo l'espulsione di Bastoni al termine del primo tempo. La gara si è conclusa ai rigori, con la Bosnia che ha ottenuto la vittoria. Il giocatore italiano Spinazzola ha commentato la partita definendola un dispiacere enorme.

Zenica, 31 marzo 2026 -Un'altra notte terribile per l'Italia: la Bosnia passa ai rigori a Zenica, con la squadra azzurra che ha giocato tutto il secondo tempo e i supplementari con un uomo in meno, a causa dell'espulsione di Alessandro Bastoni al termine del primo tempo. Le parole di Spinazzola. Al termine della gara, il centrocampista azzurro Leonardo Spinazzola ha commentato con amarezza la terza esclusione di fila dai Mondiali: "Ancora non ci credo, siamo usciti in questo modo. In dieci l’abbiamo portata ai rigori. È un grosso dispiacere per tutte le famiglie, per il gruppo, per noi e per tutti gli italiani. È un dispiacere enorme vedere i ragazzi giovani che non possono vedere un Mondiale con l'Italia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Bosnia - Italia, Spinazzola: "Un dispiacere enorme" Articoli correlati Spinazzola alla Rai: «Un dispiacere per tutti, non ci credo! Che brutto vedere piangere i giovani, era la mia ultima occasione di giocare un Mondiale»L’esterno del Napoli, Leonardo Spinazzola, ha voluto dire la sua dopo la sconfitta arrivata ai rigori con l’Italia contro la Bosnia Dopo... Leggi anche: Spinazzola: “Dispiace per tutti i bambini italiani che non vedranno l’Italia ai Mondiali” Aggiornamenti e contenuti dedicati su Bosnia Italia Spinazzola Un dispiacere... Temi più discussi: Bosnia-Italia, il rammarico di Spinazzola: Non ci credo che siamo usciti in questo modo...; Italia, Spinazzola in lacrime: Ancora non ci credo; Leonardo Spinazzola: Un grande dispiacere per tutti noi; SPINAZZOLA DOPO BOSNIA-ITALIA: NON RIESCO ANCORA A CREDERCI. Italia, Spinazzola in lacrime: Addio Mondiale: era la mia ultima chance! Potevamo fare 4 golLeonardo Spinazzola abbraccia tutti e non riesce a fermare le lacrime. Grandissima la delusione dell'esterno del Napoli per la sconfitta dell'Italia che, dopo aver perso contro la Bosnia, deve accetta ... msn.com Finale playoff Mondiali 2026, Italia sconfitta ai rigori dalla Bosnia. DIRETTAÈ in corso Bosnia-Italia, finale playoff dei Mondiali 2026. La Nazionale guidata da Gattuso si gioca tutto a Zenica, puntando a scongiurare la terza mancata partecipazione consecutiva a una fase final ... tg24.sky.it Qualificazioni Mondiali, Bosnia-Italia: momenti di tensione prima di andare ai rigori Prima della roulette dei penalty si cercano risorse fisiche e mentali - facebook.com facebook Incubo italiano, la Bosnia va ai mondiali. Azzurri sconfitti ai rigori: 5-2. #BosniaItalia x.com