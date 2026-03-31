Bosnia-Italia Fiorello chiama Buffon a La Pennicanza | Serata più importante degli ultimi 20 anni

Durante la puntata del 31 marzo di “La Pennicanza”, il conduttore ha chiamato in diretta Buffon, commentando la partita tra Bosnia e Italia. In questa occasione, ha definito la serata come la più importante degli ultimi vent’anni. La discussione si è concentrata sulla sfida tra le due nazionali, coinvolgendo anche Fiorello e il portiere in un confronto diretto.