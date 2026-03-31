Bosnia-Italia Fiorello chiama Buffon a La Pennicanza | Serata più importante degli ultimi 20 anni
Durante la puntata del 31 marzo di “La Pennicanza”, il conduttore ha chiamato in diretta Buffon, commentando la partita tra Bosnia e Italia. In questa occasione, ha definito la serata come la più importante degli ultimi vent’anni. La discussione si è concentrata sulla sfida tra le due nazionali, coinvolgendo anche Fiorello e il portiere in un confronto diretto.
La febbre da Nazionale investe anche “ La Pennicanza “. Nella puntata del 31 marzo della trasmissione condotta da Fiorello e Fabrizio Biggio su Rai Radio2, lo showman siciliano si è concentrato molto sulla partita tra Bosnia e Italia con cui la squadra di Gennaro Gattuso si giocherà la qualificazione ai prossimi Mondiali di calcio. Fiorello ha aperto la puntata annunciando un collegamento con l’ex portiere azzurro, Gianluigi Buffon: “Tra poco lo chiameremo, l’altra volta ha portato bene”, ha affermato. L’immaginario discorso motivazionale di Mattarella. Prima di procedere con la videochiamata al campione del mondo 2006, il pubblico è stato intrattenuto dal commento di un surreale presidente Sergio Mattarella, alle prese con il discorso motivazionale: “Devo scrivere il discorso per i ragazzi. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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