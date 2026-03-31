Bosnia-Italia | dove vederla in chiaro in tv e streaming formazioni ufficiali e orario della finale playoff per i Mondiali

Questa sera, l’Italia di Gattuso affronta in Bosnia la partita decisiva per la qualificazione ai prossimi Mondiali. La sfida, valida come finale playoff, si svolge in un’unica notte e determina l’esito della qualificazione. Sono disponibili diverse opzioni per seguire l’evento in diretta, sia in chiaro sia tramite streaming. Le formazioni ufficiali e l’orario di inizio sono stati comunicati dalle rispettive federazioni.

Tutto in una notte. L'Italia di Gattuso questa sera scende in campo in Bosnia nella finale playoff utile alla qualificazione ai prossimi Mondiali. Un appuntamento con la storia dato che, visto il recente passato, gli azzurri hanno mancato due qualificazioni di fila e da dodici anni non giocano una partita nella competizione più importante del mondo. Dopo mesi di parole, sensazioni e allenamenti il grande giorno è arrivato. Stasera sapremo il nostro destino. Gattuso dovrebbe affidarsi agli stessi che hanno sconfitto l'Irlanda del Nord ma non sono escluse sorprese. Di seguito tutte le informazioni del match. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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