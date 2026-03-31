Bosnia Italia 1-1 LIVE | Tabakovic pareggia doccia fredda per gli azzurri

Nella partita valida per la finale playoff per i Mondiali 2026, la nazionale bosniaca e quella italiana hanno concluso il match con un risultato di 1-1. Il gol del pareggio per i bosniaci è stato segnato da Tabakovic, dopo che gli azzurri avevano inizialmente preso il vantaggio. La partita è stata seguita in diretta con aggiornamenti su moviola, cronaca e tabellino.

di Marco Baridon Bosnia Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la finale playoff Mondiali 2026. L’Italia è attesa dalla finale playoff con la Bosnia, con l’obiettivo di staccare il pass per i Mondiali 2026. Azzurri chiamati a centrare l’accesso alla Coppa del Mondo dopo 12 anni di astinenza. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Bosnia Italia 0-1: sintesi e moviola. 77′ Dimarco spreca! – Altra bella azione dell’Italia, l’esterno calcia a lato. 74′ Altra super occasione per l’Italia! – Pio Esposito apre per Palestra che poi gliela restituisce al limite dell’area: l’attaccante calcia di prima ma la palla termina alta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Bosnia Italia 1-1 LIVE: Tabakovic pareggia, doccia fredda per gli azzurri Articoli correlati Leggi anche: Bosnia-Italia vale il Mondiale: Tabakovic pareggia, proteste ma il gol è buono. Per gli azzurri in dieci è dura | Diretta 1-1 Bosnia Italia LIVE 1-1: Tabakovic pareggia i contiBosnia Italia LIVE: cronaca, sintesi e risultato della finale dei playoff Mondiali che si giocheranno negli Stati Uniti, in Canada e in Messico... Aggiornamenti e contenuti dedicati su Bosnia Italia Temi più discussi: Dall’ultima di Sacchi come ct al gol di Frattesi che illuse Spalletti: i precedenti di Bosnia-Italia; Bosnia-Erzegovina - Italia, anteprima finale spareggi Coppa del Mondo: dove guardarla, probabili formazioni, orario e ultime notizie; Bosnia-Italia nel catino di Zenica, ma lo stadio avrà una capienza ridotta: ecco perché; Il 'vecchio' Dzeko, il 'nuovo' Yildiz, un pararigori e l'inferno di Zenica per l'Italia. Bosnia-Italia: azzurri in vantaggio 1-0, Kean sblocca il risultato dopo 15 minuti. Al 41' cartellino rosso per BastoniSi gioca Bosnia-Italia per le qualificazioni ai Mondiali. Gli azzurri passano in vantaggio 1-0 grazie a un gol di Kean, che sblocca il risultato dopo 15 minuti. Al 35' occasione da gol per la Bosnia ... gazzettadiparma.it Live Bosnia-Italia 0-1, inizia il secondo tempo a Zenica: azzurri in 10 per tutta la ripresaRiflettori puntati su una sfida di vitale importanza in quel di Zenica, dove Bosnia e Italia si giocano l'accesso alla fase finale del Mondiale 2026. Gli Azzurri ci arrivano con ... ilmattino.it TRA POCHI MINUTI BOSNIA-ITALIA Ultimo ostacolo per l'Italia di Gattuso, ce la farà a battere la Bosnia di Edin Dzeko e ritornare ad un Mondiale dopo 12 anni - facebook.com facebook Bosnia-Italia, le formazioni ufficiali: Gattuso conferma l'undici vincente #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com