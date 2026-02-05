Inizia la ripresa della partita tra Atalanta e Juventus, valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Al momento il risultato è ancora fermo sul 1-0 a favore dei bergamaschi. La squadra di Gasperini si difende bene, mentre i bianconeri cercano con insistenza il goal per pareggiare. Si aspetta il secondo tempo con tante emozioni possibili.

di Andrea Bargione Atalanta Juve Coppa Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per i quarti di finale 202526. (inviato alla New Balance Arena di Bergamo) – Dopo aver eliminato l’Udinese nel turno precedente, la Juve affronta l’Atalanta tra le mura amiche nerazzurre nei quarti di finale di Coppa Italia. I bianconeri vogliono staccare il pass per la semifinale. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Atalanta Juve Coppa Italia 1-0: sintesi e moviola. Inizia il secondo tempo Fine primo tempo 43? JUVE IN AVANTI – I bianconeri ci provano con Conceicao soprattutto, ma la Dea si chiude e non lascia spazi alla Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Atalanta Juve Coppa Italia 1-0 LIVE: inizia la ripresa!

Approfondimenti su Atalanta Juve

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

ATALANTA-GENOA 4-0 | HIGHLIGHTS | OTTAVI | Coppa Italia Frecciarossa 2025/26

Ultime notizie su Atalanta Juve

Argomenti discussi: Coppa Italia | Dove vedere Atalanta-Juventus; Atalanta-Juventus, le probabili formazioni della partita di Coppa Italia; Atalanta-Juventus: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro); Atalanta-Juventus, le probabili: Cabal a sinistra, Thuram in panchina. Raspadori titolare.

Dove vedere Atalanta-Juventus di Coppa Italia in tv e streaming: canale, orario, formazioniAi quarti di finale di Coppa Italia va in scena il big match tra Atalanta e Juventus: tutte le informazioni sulla gara, come vederla in diretta tv e streaming e le formazioni scelte dai due allenatori ... goal.com

Coppa Italia. Ora in campo Atalanta-Juventus, segui la cronaca testualeScamacca su rigore, Atalanta avanti 1-0 Per il momento è un calcio di rigore a cdecidere il quarto di finale tra Atalanta e Juiventus. Scamacca dal dischetto non sbaglia e i padroni di casa vanno negl ... msn.com

#Atalanta- #Juve diretta Coppa Italia: segui la partita di oggi LIVE x.com

Koopmeiners contro il suo passato: verso una maglia da titolare in Atalanta-Juventus facebook