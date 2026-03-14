Successo barese nel basket femminile | le atlete della Pink Sport Time campionesse regionali under 17

Le giovani atlete della Asd Pink Sport Time - Angiulli Bari Basket hanno vinto il titolo di campionesse regionali under 17 nel basket femminile. La squadra di Bari ha ottenuto la vittoria in una competizione regionale, affermandosi come miglior gruppo nel settore under 17. La vittoria si è conclusa con il trionfo della formazione pugliese nella finalissima contro le rivali della regione.

Il titolo conquistato nella finale al PalaCarrassi contro la Gymnasium San Pancrazio. Il consigliere delegato allo Sport, Leonetti: "Traguardo che racconta di passione, sacrificio e talento" Bari sul podio pugliese della pallacanestro femminile. Le giovani atlete della Asd Pink Sport Time - Angiulli Bari Basket hanno conquistato il titolo di campionesse regionali under 17. Nella finale al PalaCarrassi di Bari, le ragazze della Pink Sport Bari hanno battuto la Gymnasium San Pancrazio, aggiudicandosi il titolo pugliese. A celebrare il successo delle giovani atlete baresi è anche il consigliere delegato allo Sport, Lorenzo Leonetti, che ringrazia la squadra per il "risultato straordinario" regalato alla città. 🔗 Leggi su Baritoday.it Articoli correlati Basket femminile. Doppio successo per l’under 17 della Vis Rosa. Le ragazze di Frignani superano il PeperoncinoNell’under 17 Gold della Vis Rosa, il doppio successo contro il Peperoncino Libertas Basket ha un sapore bellissimo per la Istituti Polesani di coach... LIVE Conegliano-Bergamo 0-1, Coppa Italia volley femminile 2026 in DIRETTA: le campionesse si avvicinano al pareggio! 20-17CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI NOVARA-MILANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.