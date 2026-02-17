Basket - Serie DR2 maschile regionale Marex | ko con onore

Il Nuovo Basket Altopascio, con la presenza di Marex, ha perso una partita difficile ma ha mostrato grande cuore. La squadra ha combattuto fino all'ultimo minuto contro avversari più esperti, in una gara che si è giocata tra tensioni e emozioni forti. Nonostante la sconfitta, i giocatori hanno dimostrato determinazione e spirito di squadra, attirando l’attenzione dei tifosi presenti al palazzetto.

Ottima prestazione per Nuovo Basket Altopascio targato Marex, nella quarta di ritorno in Divisione Regionale "2". Non ha fruttato i due punti, ma, stavolta, la sconfitta 49-55 contro Libertas Montale è da annoverare come un risultato che lascia ben sperare per il futuro. Dopo la vittoria in trasferta contro Bellaria Cappuccini a Pontedera, è arrivata questa sconfitta di misura contro la squadra seconda in classifica, a pari merito con Bcl Lab. In testa c'è sempre Endas Pistoia che, ironia della sorte, è l'unica compagine ad aver perso ad Altopascio. Era la prima giornata, nello scorso mese di ottobre 2025.