Chi è il compagno di Barbara Ronchi l’attore Alessandro Tedeschi

Barbara Ronchi ha un compagno, l’attore Alessandro Tedeschi, con cui nel 2018 ha avuto un figlio di nome Giovanni. La coppia vive insieme e forma una famiglia con il bambino. La loro relazione è nota pubblicamente e sono stati spesso visti insieme in diverse occasioni. Nessun altro dettaglio sulla loro vita privata è stato reso noto.

L'anno del debutto per Barbara Ronchi è stato il 2010, quando ha mosso i primi passi nel mondo cinematografico. Ronchi è infatti stata la protagonista del film La città invisibile di Giuseppe Tandoi. Nel 2013 ha invece recitato in Miele – diretto da Valeria Golino – e nel 2016 ha affiancato Valerio Mastandrea nella pellicola Fai bei sogni. Il grande successo è però arrivato per lei nel 2019, quando ha partecipato alla serie poliziesca Imma Tataranni – Sostituto procuratore, ed è apparsa in quattro film: Sole, Tornare, Non sono un assassino e Domani è un altro giorno.