Nella notte tra domenica e lunedì, un gruppo di quattro o cinque persone con il volto coperto ha fatto irruzione nel supermercato “La Speseria” in via Raffaello. I malviventi sono entrati intorno alle 4 a bordo di un’auto di colore grigio e si sono fatti strada all’interno del negozio, portando via denaro contante e un uovo di Pasqua. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia.

Colpo nella notte tra domenica e lunedì ai danni del supermercato “La Speseria”, in via Raffaello. Un gruppo composto da quattro o cinque individui, con il volto coperto, è entrato in azione intorno alle ore 4 a bordo di un’Audi di colore grigio. I malviventi, utilizzando una flex e un piede di porco, hanno danneggiato la barriera "antiariete" e sventrato la saracinesca dell’attività commerciale, riuscendo così a introdursi all’interno del locale. Una volta dentro, quattro componenti della banda hanno tentato di forzare due casse. L’azione però è riuscita solo in parte: i ladri sono riusciti ad asportare il fondo cassa di una delle due, contenente una somma compresa tra i 1000 e i 2000 euro. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Aversa, colpo al supermercato “La Speseria” in via Raffaello: banditi via con contanti e uovo di Pasqua

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