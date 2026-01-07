Avatar - La leggenda di Aang 2 | la data di uscita e la prima immagine ufficiale

Ben presto, torneremo a vedere sul piccolo schermo Aang e la sua gang di amici pronti a ristabilire l'equlibrio in un mondo minacciato dalla terrificante Nazione del Fuoco. Dopo tanta attesa, infatti, abbiamo a disposizione la primissima immagine ufficiale di “Avatar - La leggenda di Aang 2”. 🔗 Leggi su Today.it

Avatar: La leggenda di Aang, Netflix annuncia il rinnovo per le stagioni 2 e 3 - Netflix ha annunciato ufficialmente il rinnovo per le stagioni 2 e 3 della serie live- movieplayer.it

Avatar – La leggenda di Aang – Stagione 2: teaser teaser conferma ufficialmente il cambiamento di Toph - Uno dei protagonisti della seconda stagione di Avatar – La leggenda di Aang aveva suggerito che il personaggio di Toph sarebbe stato modificato, e il nuovo trailer lo ha ufficialmente confermato. cinefilos.it

Avatar: La leggenda di Aang 2 avvia la produzione, Miya Cech si unisce al cast nel ruolo di Toph - action aveva ottenuto il rinnovo per una seconda e una terza stagione, che sarà anche l'ultima, lo scorso marzo. comingsoon.it

Avatar - La leggenda di Aang - Stagione 2 | Teaser ufficiale | Netflix Italia

