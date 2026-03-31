In Liguria, i viaggiatori che percorrono l'autostrada si trovano spesso a dover affrontare incertezze legate alla presenza o meno di cantieri. La situazione si caratterizza per periodi di cinque giorni senza interventi, ma anche per momenti in cui lavori sono in corso, creando confusione tra gli automobilisti. La comunicazione ufficiale sugli interventi non sempre avviene in modo tempestivo e preciso.

"Tra le ore 14 di giovedì 2 e le ore 12 di martedì 7 aprile tutta la rete autostradale lungo le riviere di Ponente e di Levante sarà libera da interventi di manutenzione". Così l'assessore Giampedrone Cantieri sì, cantieri no? È la domanda che è solito porsi chi prende l'autostrada in Liguria. La mancanza di certezze purtroppo deriva anche dal fatto che non sempre la comunicazione è puntuale e tempestiva. Insomma, almeno per cinque giorni potremo assaporare quel gusto, che manca da tempo, di viaggiare in autostrada con accanto solo veicoli, che vanno nella nostra stessa direzione. Ci saranno anche tanti turisti (e i loro soldi), per cui prudenza, e che sia una buona Pasqua per tutti. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

© Genovatoday.it - Autostrade, dentro l'uovo di Pasqua 5 giorni senza cantieri

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