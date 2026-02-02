Schianto tra auto una si ribalta | un ferito grave e traffico in tilt

Questa mattina sull’A4 tra Peschiera e Sommacampagna si è verificato un grave incidente. Due auto si sono scontrate, una delle quali si è ribaltata. Un ferito grave è stato trasportato in ospedale, mentre il traffico ha subito forti rallentamenti e disagi lungo tutto il tratto. La polizia è sul posto per ricostruire l’accaduto.

Mattinata da incubo sul tratto gardesano dell’autostrada A4: un violento incidente avvenuto tra i caselli di Peschiera e di Sommacampagna ha mandato in tilt la circolazione. Le code hanno raggiunto circa 8 chilometri. Il bilancio è di due feriti, di cui uno trasferito in ospedale in codice rosso. Erano da poco passate le 8 di oggi, lunedì 2 febbraio: in direzione Venezia, all’altezza del chilometro 258, due auto sono entrate in collisione per cause ancora al vaglio della Polizia Stradale di Verona Sud. L’impatto è stato particolarmente violento: una delle vetture si è ribaltata su un fianco, finendo di traverso sulla carreggiata, mentre una terza auto è rimasta coinvolta in maniera marginale nello scontro.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

