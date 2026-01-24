Australian Open 2026 Novak Djokovic fa 400 e liquida Botic van de Zandschulp | il serbo agli ottavi di finale

Al Australian Open 2026, Novak Djokovic raggiunge un importante traguardo, vincendo la sua 400ª partita in un torneo del Grande Slam. Il serbo, attualmente numero 4 del mondo, ha superato Botic van de Zandschulp agli ottavi di finale, confermando la sua costanza e solidità nel circuito. Questa vittoria sottolinea la sua esperienza e il ruolo di protagonista in uno dei tornei più prestigiosi del tennis mondiale.

Novak Djokovic (n.4 del mondo) avanza agli Australian Open 2026 e porta a 400 le partite vinte in un Major. Il serbo ha battuto in tre set l’olandese Botic van de Zandschulp (n.75 del ranking) con il punteggio di 6-3, 6-4, 7-6 (4) in 2 ore e 46 minuti. Una partita in cui, soprattutto nel terzo set, l’olandese ha mostrato segnali di reazione, senza però concretizzare i set-point che avrebbero potuto cambiare le sorti dell’incontro. Solido e costante, Djokovic attende ora di conoscere il suo prossimo avversario negli ottavi: il vincitore tra il ceco Jakub Mensik e l’americano Ethan Quinn. Nel primo set, van de Zandschulp spreca un’occasione per portarsi avanti di un break e subito paga dazio, cedendo il servizio a Djokovic. 🔗 Leggi su Oasport.it

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

