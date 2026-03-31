Astra, azienda di Piacenza, è stata recentemente venduta a Leonardo Spa, insieme al settore difesa di Iveco Group. La società intende assumere personale qualificato per rafforzare il proprio organico. La cessione coinvolge anche il comparto difesa di Iveco, che ora fa parte del gruppo Leonardo. La notizia riguarda un trasferimento di proprietà e piani di assunzione.

Il sindaco risponde in aula alle preoccupazioni di Papamarenghi sul futuro: «A novembre incontro rassicurante con i vertici, sulla possibile vendita ai tedeschi non abbiamo notizie» La piacentina Astra è stata recentemente ceduta, assieme al comparto difesa di Iveco Group, a “Leonardo Spa”. Però la società tedesca “Rheinmetall” avrebbe un diritto di prelazione - con scadenza già il prossimo giugno - per l’acquisto di Astra. Jonathan Papamarenghi (“Civica Barbieri-Liberi”) ha presentato un’interrogazione nella quale chiedeva all’Amministrazione comunale di avviare un dialogo istituzionale diretto con i vertici societari di Astra Iveco, visti i recenti sviluppi. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

© Ilpiacenza.it - Astra-Iveco, Tarasconi: «L’azienda conta di assumere personale qualificato»

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