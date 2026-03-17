Ascolti tv 16 marzo 2026 | Guerrieri – La regola dell’equilibrio Scherzi a Parte Affari Tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Da superguidatv.it 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 16 marzo 2026, i dati Auditel hanno mostrato una sfida tra due programmi televisivi: su Rai 1 andava in onda “Guerrieri – La regola dell’equilibrio”, mentre su Canale 5 era trasmesso “Scherzi a Parte”. Oltre a queste trasmissioni, erano presenti anche “Affari Tuoi” e “La Ruota della Fortuna”. La serata ha visto confronti tra diversi show delle reti principali italiane.

Ascolti tv 16 marzo 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Guerrieri – La regola dell’equilibrio ” contro il “ Scherzi a Parte “. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, lunedì 16 marzo 2026? Ecco per voi tutti i  dati Auditel della prima serata. Nella raccolta degli ascolti prestiamo attenzione ai dati relativi ai maggiori canali del digitale terrestre (e non solo). Scopriamo insieme tutte le  preferenze del pubblico televisivo in termini di  share. Ascolti tv, ieri sera: Guerrieri – La regola dell’equilibrio vs Scherzi a Parte – Auditel ieri sera, 16 marzo 2026. Sfida Rai1 e Canale 5: “Guerrieri – La regola dell’equilibrio” contro “Scherzi a Parte”. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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