La missione Artemis 2 rappresenta un passo importante per l’esplorazione spaziale, con l’obiettivo di raggiungere la Luna. La missione coinvolge un equipaggio umano e mira a testare nuove tecnologie. La Luna viene vista come una possibile nuova frontiera per l’attività umana, oltre che un obiettivo strategico per future esplorazioni.

Questa volta non è soltanto una questione di supremazia tecnologica, quanto di opportunità imperdibile. E non si tratta di arrivare e ritornare indietro vivi, bensì di costruire lentamente e non senza difficoltà, un avamposto umano sul nostro satellite naturale. Perché all’umanità occorre un banco di prova per Marte, e la Luna costituisce il trampolino di lancio migliore per provare le tecnologie e i sistemi abitativi; per collaudare i metodi per generare energia come le attrezzature necessarie per sopravvivere senza atmosfera per lunghi periodi e non, come avvenne dal 1969 al 1972, per poche ore. E siccome è impensabile quanto costoso e rischioso spedire continuamente rifornimenti fino sulla Luna, abbiamo deciso di affrontare un’altra sfida, utilizzare risorse lunari per viverci. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Artemis 2, non solo una missione: la Luna potrebbe diventare la nuova frontiera umana

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