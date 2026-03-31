Arif Negrini è morto | Caspoggio sotto choc

Caspoggio si trova in uno stato di lutto dopo la scoperta del decesso del sindaco, avvenuto nel pomeriggio di martedì 31 marzo. La notizia si è diffusa rapidamente tra i cittadini, che si sono riuniti nel paese per esprimere il loro cordoglio. Le autorità stanno indagando sulle cause della morte, mentre la comunità si prepara a ricordare la figura pubblica scomparsa.

Caspoggio nel dolore per la morte del suo sindaco, Arif Negrini, trovato senza vita nel pomeriggio di oggi, martedì 31 marzo. Aveva 46 anni. Una notizia che sconvolge l’intera comunità della Valmalenco e non solo. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un gesto volontario. La notizia si è diffusa rapidamente in paese e nel resto della provincia, lasciando incredulità e sgomento tra i cittadini e tra tutti gli amministratori locali. Negrini era sindaco di Caspoggio dal giugno del 2024; in precedenza aveva ricoperto il ruolo di consigliere comunale ed era stato segretario della sezione della Valmalenco della Lega. SondrioToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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