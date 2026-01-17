ARC Raiders | Embark Studios prepara un 2026 ricchissimo tra nuove mappe nemici e update tematici

Embark Studios si prepara a un 2026 ricco di novità per ARC Raiders, includendo nuove mappe, nemici e aggiornamenti tematici. Dopo un debutto che ha superato i 12 milioni di giocatori, la compagnia punta a mantenere l’interesse con contenuti continui e aggiornamenti mirati, offrendo un’esperienza sempre più variegata e coinvolgente per la sua community.

Dopo un debutto che ha superato i 12 milioni di giocatori in pochissimo tempo, Embark Studios sta già impostando un 2026 decisamente più ambizioso per ARC Raiders, con una serie di contenuti pensati per tenere alta la varietà e spingere i player a tornare con costanza. L’idea non è semplicemente “aggiungere roba”, ma farlo con una logica precisa: nuove mappe, armi, obiettivi ed enemy type dovranno arrivare come aggiornamenti coerenti e riconoscibili, capaci di modificare davvero il modo di giocare e non di sembrare riempitivi messi lì tanto per. A dare indicazioni su ciò che verrà è stato il design lead Virgil Watkins, che ha confermato come il team stia lavorando a una roadmap parziale da pubblicare nei prossimi mesi. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

