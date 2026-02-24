Antenna di via Merciai incontro tra sindaco e Inwit | Spostarla il primo possibile

Il sindaco ha incontrato i rappresentanti di Inwit, motivato dalla richiesta di spostare l’antenna di via Merciai, a causa delle proteste dei residenti. Durante l’incontro, si è deciso di accelerare le procedure per trovare una nuova posizione, con l’obiettivo di ridurre i disagi. La discussione si è concentrata sulla possibilità di intervenire al più presto, coinvolgendo tecnici e cittadini. La decisione definitiva sarà comunicata nelle prossime settimane.

JESI - "Le nostre istanze hanno prodotto un primo effetto positivo. Giovedì pomeriggio avrò un primo incontro con i rappresentanti della Inwit, la tower company che ha avviato i lavori in Via dei Merciai". Lo ha comunicato il sindaco Lorenzo Fiordelmondo, all'indomani dell'assemblea pubblica condivisa con il Comitato di quartiere San Giuseppe e dell'ordinanza con la quale è stato disposto il divieto di attivazione dell'impianto in attesa dell'udienza al Consiglio di Stato prevista il prossimo ottobre. "Nell'occasione - ha aggiunto il sindaco - rappresenterò loro, oltre al disappunto mio e della città per la vicenda che si è venuta a determinare, la necessità di giungere quanto prima allo spostamento dell'antenna nel sito previsto dal regolamento condiviso e approvato a gennaio in Consiglio Comunale".