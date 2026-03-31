Anarchici sgomberato un ritrovo occupato a Catania | Lupo resiste

Questa mattina è iniziato lo sgombero di un edificio occupato a Catania, dove un gruppo di anarchici aveva stabilito un ritrovo da tempo. Le forze dell’ordine sono intervenute per rimuovere le persone presenti e mettere fine all’occupazione. Sul posto si sono svolti controlli e perquisizioni per verificare eventuali irregolarità. L’operazione continua con l’obiettivo di liberare l’immobile occupato illegalmente.

Prosegue l’opera di sgombero degli spazi occupati abusivamente. Da questa mattina è in corso un’operazione interforze per lo sgombero di un immobile di proprietà del Comune di Catania in piazza Pietro Lupo, denominato “palestra Lupo”, che da tempo è occupato da soggetti di estrazione anarchica e antagonista. Non ci sono stati scontri, il dispositivo interforze, coordinato dalla Polizia di Stato e diretto da funzionari della Questura di Catania, ha dato luogo alle operazioni di sgombero nel momento in cui sapeva che non si sarebbero registrate criticità. Durante le operazioni, la struttura è stata sorvegliata all'esterno da alcuni giovani che non si sono opposti e sono stati identificati dalla Digos, mentre sui canali social è iniziato il tam tam di protesta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Anarchici, sgomberato un ritrovo occupato a Catania: “Lupo resiste” Articoli correlati A Città Sant'Angelo sgomberato un alloggio popolare occupato abusivamenteOperazione di sgombero della polizia locale di Città Sant'Angelo assieme all'Ater e all'amministrazione comunale. Sgomberato un edificio occupato nella prima periferia di FirenzeFIRENZE – Nella giornata di ieri (24 febbraio) è stata data esecuzione al decreto di sequestro preventivo, emesso dalla competente autorità... Aggiornamenti e notizie su Anarchici sgomberato un ritrovo... Discussioni sull' argomento La questura di Roma vieta il ricordo degli anarchici. Sgombero a Catania un immobile del comune occupato abusivamenteCATANIA (ITALPRESS) – Sgomberato a Catania un immobile di proprietà del Comune, in piazza Pietro Lupo. L’edificio, denominato palestra Lupo, fanno sapere dalla Questura, da tempo era occupato abusi ... italpress.com Sgombero dell'edificio occupato dagli anarchici a Catania, le immaginiDalle 4.30 del mattino un'operazione interforze ha permesso di liberare la palestra Lupo di Catania, da anni occupata da anarchici e antagonisti ... ilgiornale.it