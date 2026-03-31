Amministratore di sostegno | da sostituto a supporto per la persona fragile

L'Ulss 3 Serenissima e Anffas stanno seguendo l'evoluzione normativa riguardante l'amministratore di sostegno, un istituto giuridico che sta passando da una funzione di sostituto a un ruolo di supporto e valorizzazione della persona fragile. La modifica riguarda il modo in cui questa figura viene applicata e interpretata nel contesto legale e sociale.

L'Ulss 3 Serenissima, insieme ad Anffas, segue l'evoluzione normativa dell'istituto giuridico che lo orienta sempre più ad una funzione di supporto e valorizzazione della persona fragile.Le nuove normative puntano a semplificare i passaggi burocratici e pongono limiti all’"accentramento" di. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Amministratore di sostegno: da "sostituto" a "supporto" per la persona fragile Articoli correlati “L’importanza dell’amministratore di sostegno per la terza età”: convegno alla Residenza Madonna della PaceSabato 28 marzo a Francavilla al Mare il secondo appuntamento del Progetto Mosaico promosso dal gruppo Il Nodo e da Sport e Valori aps Il convegno,... Vittorio Sgarbi e la richiesta di un amministratore di sostegno: il tribunale valuta se possa sposarsi. Cosa prevede la legge in questi casi?Il matrimonio tra Vittorio Sgarbi e Sabrina Colle, già annunciato, è al centro di un delicato confronto giudiziario. The Untold Story Of The Challenger Crew Cabin Contenuti e approfondimenti Discussioni sull' argomento Amministratore di sostegno: da sostituto a supporto per la persona fragile; Amministratore di sostegno: verso una riforma che metta al centro la persona con disabilità; Amministrazione di sostegno: come funziona e quando serve per tutelare le persone con demenza; Amministrazione di sostegno: la procura senza giudice è invalida. Sottoposta all'amministratore di sostegno perché spende troppo, riabilitata dopo 13 anni: «Finalmente sono libera»Vicenza, la battaglia di una donna di 68 anni sottoposta a tutela. I giudici della Cassazione l'hanno revocata: «Pienamente capace di intendere e volere» ... corrieredelveneto.corriere.it L’operazione, coordinata da questa Procura della Repubblica, trae origine dalla coraggiosa e dettagliata denuncia sporta da un libero professionista, amministratore di una società di progettazione locale. - facebook.com facebook