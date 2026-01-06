Almanacco | Mercoledì 7 Gennaio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

L'Almanacco di oggi, mercoledì 7 gennaio, offre una panoramica di eventi storici, compleanni, santi e proverbi associati a questa data. Un momento per conoscere le ricorrenze e le curiosità del giorno, in modo semplice e informativo. Ricordare le date significative aiuta a contestualizzare il presente e apprezzare le tradizioni di questa giornata nel corso degli anni.

Mercoledì 7 Gennaio è il 7° giorno del calendario gregoriano. Mancano 358 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: San RaimondoProverbio di GennaioOgni gatta ha il suo gennaioAccadde oggi1904 – Viene stabilito il segnale d'allarme CQD, verrà rimpiazzato due anni dopo dall'SOS1910 – A Vienna.

