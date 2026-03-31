Allerta meteo della Protezione civile | a Foligno ordinanza di chiusura dei giardini pubblici

La Protezione civile ha diffuso un'allerta meteo che ha portato il sindaco di Foligno a firmare un'ordinanza urgente per chiudere i giardini pubblici. In particolare, è stato disposto il blocco dell'accesso al Parco dei Canapè, in risposta alle condizioni meteorologiche previste. La decisione riguarda la sicurezza dei cittadini e sarà valida fino a nuove comunicazioni.

La decisione presa dal sindaco di Foligno dopo l'emanazione del bollettino con molte criticità che possono interessare anche la città della Quintana Il sindaco di Foligno, Stefano Zuccherini, ha disposto con un'ordinanza urgente la chiusura del Parco dei Canapè. La decisione è stata presa in considerazione dell’emissione, da parte del Centro Funzionale della Regione Umbria, di un bollettino meteo con previsione di rischio ventoneve di colore giallo per oggi, mercoledì 31 marzo. Anche per giovedì 1° aprile la chiusura resterà effettiva a causa di informazioni meteo che annunciano un aggravamento delle condizioni: è stato infatti emanato un bollettino di rischio temporalineve di colore giallo e rischio vento di colore arancione. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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