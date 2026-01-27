Umbria allerta meteo della protezione civile

Da perugiatoday.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La protezione civile dell'Umbria ha emesso un'allerta meteo gialla per il 28 gennaio 2026, riguardante temporali, vento, rischi idrogeologici e idrici. Si raccomandano precauzioni per le eventuali criticità atmosferiche previste in quella giornata.

La protezione civile dell'Umbria ha diramato un'allerta meteo per la giornata del 28 gennaio 2026. L'allerta è di livello giallo per rischio temporali, rischio idrogeologico, rischio vento e rischio idrico. Per il 28 gennaio, si legge nel documento di allerta, “previste precipitazioni da sparse a.🔗 Leggi su Perugiatoday.itImmagine generica

