Affari tuoi oggi non va onda martedì 31 marzo il motivo | il perché

Affari Tuoi, oggi martedì 31 marzo 2026, non va in onda. Scopriamo insieme perché il game show di Rai1, condotto da Stefano De Martino, ha subito uno stop e cosa sarà trasmesso al suo posto. Affari Tuoi, perché non va in onda oggi 31 marzo 2026. Salta l’appuntamento quotidiano con ‘ Affari Tuoi ‘. Questa sera, martedì 31 marzo 2026, il quiz show con Stefano De Martino non andrà infatti in onda. Ma perché, qual è il motivo? In attesa delle festività di Pasqua, ci sono state alcune modifiche dei palinsesti legate allo sport. Il cambio di programmazione si è reso necessario per trasmettere un evento importante che segnerà le sorti dell’Italia al prossimo Mondiale. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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