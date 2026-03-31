Affari tuoi oggi non va onda martedì 31 marzo il motivo | il perché

Da superguidatv.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Affari Tuoi, oggi  martedì 31 marzo 2026, non va in onda. Scopriamo insieme perché il game show di Rai1, condotto da  Stefano De Martino,  ha subito uno stop e cosa sarà trasmesso al suo posto. Affari Tuoi, perché non va in onda oggi 31 marzo 2026. Salta l’appuntamento quotidiano con ‘ Affari Tuoi ‘. Questa sera, martedì 31 marzo 2026, il quiz show con Stefano De Martino non andrà infatti in onda. Ma perché, qual è il motivo? In attesa delle festività di Pasqua, ci sono state alcune modifiche dei palinsesti legate allo sport. Il cambio di programmazione si è reso necessario per trasmettere un evento importante che segnerà le sorti dell’Italia al prossimo Mondiale. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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