Stasera, martedì 31 marzo 2026, il programma televisivo Affari Tuoi non sarà trasmesso come previsto. La rete pubblica ha apportato una modifica al palinsesto, interrompendo temporaneamente la messa in onda del quiz condotto da un noto presentatore. La decisione riguarda esclusivamente questa sera, senza indicazioni di cambiamenti futuri o motivazioni ufficiali.

Il palinsesto Rai ha subito una modifica e si tratta di una di quelle dal peso notevole. Nulla di permanente, sia chiaro, ma Affari Tuoi salterà l’appuntamento di stasera, martedì 31 marzo 2026. Di seguito il motivo della decisione della rete e anche cosa andrà in onda al posto del famoso e amato game show. Perché non va in onda Affari Tuoi. Da tempo ormai Affari Tuoi rappresenta uno degli appuntamenti fissi della televisione italiana. Il programma è tra i più amati del palinsesto della rete pubblica, e ha saputo anche resistere ottimamente al cambio di conduzione. Da Amadeus a Stefano De Martino, tanto è cambiato in studio ma non in fatto di ascolti. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Affari Tuoi non va in onda stasera 31 marzo: il motivo dello stop a De Martino

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