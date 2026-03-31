Addio a Gabriella Poli il cordoglio di Cgil Verona | Esempio di determinazione e competenza

Lunedì 30 marzo si è spenta a 85 anni Gabriella Poli, figura storica del sindacalismo veronese e punto di riferimento della Cgil locale. La sua morte ha suscitato il cordoglio della sigla sindacale, che ha ricordato la sua determinazione e competenza nel corso degli anni. Poli ha avuto un ruolo significativo nel movimento sindacale della città, contribuendo alla sua storia e sviluppo.

«La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile non solo nel sindacato, ma in tutta la comunità civile e culturale della nostra città», ha detto Francesca Tornieri, segretaria generale Camera del Lavoro Cgil Verona Si è spenta lunedì 30 marzo, all'età di 85 anni, Gabriella Poli, punto di riferimento della Cgil scaligera e figura storica del sindacalismo veronese.Prima donna segretaria generale della Camera del Lavoro Cgil Verona dal 1984 al 1988; segretaria generale dello Spi Cgil Veneto e componente della segreteria nazionale dello Spi, la categoria dei pensionati; presidente di Ivres, Associazione veronese di documentazione, studio e ricerca, nata nel 2004 su iniziativa della Cgil di Verona. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Addio a Gabriella Poli, il cordoglio di Cgil Verona: «Esempio di determinazione e competenza» Articoli correlati Livorno | Cgil in lutto, addio allo storico sindacalista Mauro Pelagatti: "Esempio di grande militanza"Lutto in città e in particolar modo negli ambienti sindacali della Cgil per la scomparsa, avvenuta all'età di 86 anni, di Mauro Pelagatti.