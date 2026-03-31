A pochi mesi dal suo rientro a Londra, Meghan Markle ha scritto nella newsletter del suo marchio, As Ever, un breve messaggio dedicato alla tradizione del tè britannico. Nel testo, suggerisce di apprezzare questa bevanda come un modo per prendersi una pausa e rallentare i ritmi quotidiani. La newsletter si concentra su piccoli gesti e abitudini di stile di vita.

N on c’è niente di meglio, scrive Meghan Markle nella newsletter di As Ever, il suo brand commerciale, del trasformare un rito quotidiano, come quello di una tazza di tè, in un «invito silenzioso a rallentare i ritmi. Il vero momento del tè non riguarda la perfezione, ma la presenza». Meghan Markle sul red carpet (di nuovo): l’abito blu e l’abbraccio all’amica in dolce attesa X I consigli di Meghan Markle per un tè Royal. La duchessa di Sussex, che sarà a Londra il prossimo luglio con il marito Harry e i figli Archie e Lilibet, spiega in maniera dettagliata come creare l’atmosfera perfetta per godersi il tè: «Iniziate dalla tavola: curata ma non troppo affollata. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - A pochi mesi dal suo ritorno a Londra, Meghan Markle suggerisce nella sua newsletter come godersi una tazza di tè in stile tipicamente British

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