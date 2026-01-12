Meghan Markle torna a Londra a luglio | l’ipotesi

A luglio, Meghan Markle potrebbe fare ritorno a Londra dopo quattro anni di assenza. La visita sarebbe possibile solo se le venisse garantita una scorta adeguata, come richiesto nelle recenti discussioni. La possibile presenza della duchessa di Sussex in città suscita interesse, ma le condizioni di sicurezza restano il principale elemento da chiarire prima di eventuali conferme ufficiali.

A luglio Meghan Markle potrebbe tornare a Londra dopo 4 anni di lontananza, ma a patto che le venga garantita la scorta. Suo marito Harry la vorrebbe con lui per gli Invictus Game. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

