A Palermo un nuovo plesso scolastico da 700 alunni intitolato a Sara Campanella | il Comune investe 6 milioni per l’edilizia scolastica nel quartiere Brancaccio

A Palermo è stato inaugurato un nuovo plesso scolastico nel quartiere Brancaccio, progettato per ospitare circa 700 studenti. L’edificio, intitolato a Sara Campanella, è stato realizzato con un investimento di 6 milioni di euro destinato all’edilizia scolastica. La cerimonia si è svolta nel primo anniversario della scomparsa di Sara Campanella, alla presenza delle autorità locali.

Nel primo anniversario della morte di Sara Campanella, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e l'assessore comunale all'Istruzione Aristide Tamajo hanno visitato il cantiere del nuovo plesso scolastico nel quartiere Brancaccio, destinato a portare il nome della studentessa universitaria uccisa a Messina da un suo collega nel marzo 2025. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati A Granozzo con Monticello il plesso scolastico sarà intitolato a Sebastiano VassalliIl plesso scolastico di Granozzo con Monticello sarà intitolato allo scrittore novarese Sebastiano Vassalli. Altri aggiornamenti su Sara Campanella Discussioni sull' argomento Sara Campanella uccisa un anno fa, un flashmob nel Messinese contro i femminicidi; La mamma di Sara Campanella: Viviamo l’inferno in terra. Non si può morire per un no; Femminicidi, flashmob per Lorena Quaranta e Sara Campanella il 31 marzo: quando il calendario diventa memoria; Primo anniversario della salita al cielo di Sara Campanella, per lei un omaggio poetico. Atm ricorda Sara Campanella: la sua frase sullo shuttle da 18 metri A un anno dal femminicidio, sul bus più grande a disposizione dell'azienda campeggia la scritta: "Mi amo troppo per stare con chiunque".... facebook