A Granozzo con Monticello il plesso scolastico sarà intitolato a Sebastiano Vassalli

Il plesso scolastico di Granozzo con Monticello sarà intitolato allo scrittore novarese Sebastiano Vassalli. Lo ha deciso l'amministrazione comunale, che per l'occasione ha organizzato due eventi aperti alla popolazione. Il primo è previsto per sabato 14 marzo, alle 15,30, nella sala consiliare. Si tratta di un incontro che vedrà raccontata la figura dello scrittore da parte della moglie Paola Todeschino e dall'attrice Lucilla Giagnoni (che ha trasformato in opere teatrali due romanzi di Vassalli), con immagini e brevi clip tratti da una intervista al letterato. Il secondo evento è rappresentato dalla cerimonia ufficiale di intitolazione della scuola primaria in programma giovedì 9 aprile alle 11 presso il plesso scolastico di piazza Falcone e Borsellino.