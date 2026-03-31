A Milano si prevede una giornata di Pasquetta con temperature primaverili e cielo soleggiato, secondo le previsioni dei meteorologi. Le condizioni atmosferiche sono ideali per attività all’aperto, con molte persone che si preparano a trascorrere la giornata in compagnia all’aperto. Le previsioni indicano un clima stabile e soleggiato, perfetto per un picnic o una passeggiata nel parco.

Temperature tipicamente primaverili e sole. Tanto sole. In breve: il clima perfetto per un picnic all’aria aperta. È quello che potrebbe accadere a pasquetta a Milano secondo i meteorologi di 3Bmeteo per pasquetta: lunedì 6 aprile. “Giungono ulteriori conferme sul ritorno dell'alta pressione per le feste pasquali su gran parte d'Italia con sole prevalente e netta ripresa delle temperature, specie al Centronord dove durante il pomeriggio si raggiungeranno i 22-24°C nelle aree interne - ha precisato Edoardo Ferrara di 3Bmeteo -. Al Sud ancora un po' di instabilità tra venerdì e sabato, poi il miglioramento dovrebbe essere più deciso anche su questi settori”. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - A Milano potrebbe essere una pasquetta col sole (secondo i meteorologi)

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