Zanbiotech | 4 farmaci in sviluppo per l’Abruzzo

Una startup abruzzese sta sviluppando quattro farmaci nel settore della biotecnologia. L’azienda, guidata da un imprenditore locale, sta lavorando per far diventare la regione un punto di riferimento in questo campo. Il progetto mira a potenziare la ricerca e lo sviluppo di nuovi farmaci, con l’obiettivo di rafforzare l’industria biotecnologica nella zona.

L’Abruzzo si prepara a diventare un centro di riferimento per la biotecnologia, grazie all’ambizioso progetto della startup Zanbiotech guidata da Antonio Zancocchia. Durante l’evento Innovation Day tenutosi a Mosciano Sant’Angelo, è stata presentata una visione che integra ricerca scientifica, tecnologie digitali e servizi sanitari per elevare la qualità della vita regionale. L’iniziativa mira a trasformare il territorio in un polo d’eccellenza capace di attrarre investimenti internazionali e generare occupazione qualificata. La proposta non si limita alla produzione di farmaci, ma punta a creare un ecosistema completo dove le imprese locali possano generare valore duraturo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Zanbiotech: 4 farmaci in sviluppo per l’Abruzzo Articoli correlati Risultato storico per i fondi Sviluppo rurale in Abruzzo: "Zero risorse perse"Nessuna risorsa europea persa e una percentuale di utilizzo delle risorse superiore al 100%, pari al 100,12%: questo il risultato con cui l'Abruzzo... Pestilli (cpo): “La parità di genere è una leva di sviluppo per l’Abruzzo”La presidente della Commissione pari opportunità sottolinea l’importanza crescente dell’imprenditoria femminile nel tessuto economico regionale e...