Vortice mediterraneo nella Settimana Santa e maltempo sulla Campania | ecco le previsioni

Durante la Settimana Santa, la regione sarà interessata da un fronte freddo proveniente dal Nord Europa, che porterà un peggioramento delle condizioni atmosferiche. Dalla serata di lunedì, in particolare nelle zone settentrionali, sono previste piogge e temporali. Le autorità hanno emesso allerte meteo per le aree coinvolte, con un incremento delle precipitazioni nel corso delle ore successive.

Un fronte freddo in discesa dal Nord Europa determinerà un peggioramento nella serata di lunedì sulla Campania, con l’arrivo di piogge e temporali a partire dalle zone settentrionali. Lo conferma Lorenzo Badellino della redazione di 3bmeteo nelle sue previsioni per la Settimana Santa. Martedì, prosegue Badellino, si formerà un profondo vortice sul Sud Italia, attorno al quale ruoterà una perturbazione responsabile di un’altra giornata instabile sulla nostra regione, con piogge e rovesci sparsi. Nevicherà sulle zone appenniniche a partire dai 1000 metri di quota e le temperature diminuiranno sensibilmente: a Napoli le massime non andranno oltre i 13°C, a Benevento si fermeranno intorno ai 9°C, a Caserta 12°C, ad Avellino 7°C, a Salerno 14°C. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Vortice mediterraneo nella Settimana Santa e maltempo sulla Campania: ecco le previsioni Articoli correlati Previsioni meteo Lombardia, arriva il vortice di San Valentino: non è amore ma maltempo. Ecco dove e quandoMilano 11 febbraio 2026 - Arriva il vortice di San Valentino che non porta un folle e irresistibile innamoramento ma cielo grigio e maltempo. Leggi anche: Ancora un vortice, Sud nel mirino del maltempo: le previsioni meteo