Visita guidata a Palazzo Miniscalchi | da casa a museo

Domenica 19 aprile alle ore 11, presso il Museo Miniscalchi-Erizzo, si svolgerà una visita guidata che coinvolgerà i partecipanti in un percorso tra gli ambienti storici dell'edificio. L’itinerario offrirà l’opportunità di esplorare gli aspetti architettonici e artistici del palazzo, uno dei più rappresentativi di Verona. La visita è rivolta a un pubblico generale e non richiede prenotazione.

Domenica 19 aprile alle ore 11 al Museo Miniscalchi-Erizzo è in programma una visita guidata adatta a tutti che permetterà di scoprire i tesori architettonici e le opere d’arte racchiusi in uno degli edifici storici più belli di Verona. L’esperienza si svolge all’interno di Palazzo Miniscalchi, antica dimora della famiglia Miniscalchi-Erizzo per cinque secoli e oggi museo eclettico nel cuore della città. Accompagnati da una guida, i partecipanti attraverseranno le sale del palazzo ripercorrendo le storie di chi vi ha abitato, in un vero viaggio nel tempo tra arte, cultura e vita quotidiana del passato. Durante la visita guidata, potrete... 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Visita guidata a Palazzo Miniscalchi: da casa a museo Articoli correlati Visita guidata tematica: “La Wunderkammer Moscardo: tra arte, mito e scienza” al Museo Miniscalchi-ErizzoUna visita speciale dedicata alla figura di Ludovico Moscardo, illustre erudito veronese, per approfondire la sua storia e le sue straordinarie...