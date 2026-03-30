Virginia Raggi ospite della rassegna Giovani e Politici

Si apre un nuovo incontro della rassegna “Giovani e Politici”, un ciclo di eventi che coinvolgono giovani e rappresentanti istituzionali di vari livelli. Questa volta, l’ospite è una figura nota nel panorama politico nazionale, che partecipa a un dibattito con i partecipanti. La serie proseguirà con altri incontri in cui i giovani avranno l’opportunità di confrontarsi con esponenti di spicco del mondo politico.

ROMA – Non si ferma la rassegna “Giovani e Politici”, una serie di appuntamenti che vedono i ragazzi confrontarsi con deputati, senatori e politici di fama nazionale. Giovedì 2 aprile, alle 18, da Ohana, in via del Martin Pescatore 4, Infernetto (Roma), sarà la volta di Virginia Raggi, ex sindaca della Capitale (M5S). Con lei dialogheranno Lorenzo Coluzzi, presidente della sezione giovani dell’associazione antimafia #Noi, nonché motore dell’iniziativa, e Valerio Onorati, capoufficio stampa di #Noi. Ma non finisce qui. I prossimi appuntamenti, sempre di giovedì alle 18, sono: 9 aprile, Giorgio Mulè, deputato FI. 16 aprile, Maria Elena Boschi, deputata Iv. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Virginia Raggi ospite della rassegna “Giovani e Politici” Articoli correlati "Meloni tace sull'Iran, non fa niente". La clamorosa balla di Virginia RaggiL'ex sindaca di Roma pubblica un post su Facebook dove attacca il governo sulla tragedia in corso a Teheran, ma riesce a sbagliare tutto Nonostante... Niccolò Fabi è il primo ospite della rassegna "Romagna in Fiore"È con Niccolò Fabi il primo appuntamento confermato di Romagna in Fiore, sabato 23 maggio alle 16 alla Torraccia, in attesa di annunciare – il 10...