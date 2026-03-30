Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-03-2026 ore 09 | 10

Alle 09:10 del 30 marzo 2026, la rete viaria di Roma e della regione Lazio è stata aggiornata da Astral Infomobilità. La comunicazione di inizio settimana include informazioni sul traffico e eventuali variazioni nel servizio di trasporto pubblico, senza dettagli specifici sulle cause o interventi in corso. La redazione fornisce aggiornamenti regolari per informare gli utenti sulla situazione stradale e delle linee di trasporto.

Astral infomobilità Buon inizio settimana e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul tratto Urbano della Roma Teramo chiuso il video per la tangenziale est per il traffico che proviene dal raccordo anulare la causa un incidente avvenuto in tangenziale code a partire da Tor Cervara ci spostiamo sulla Roma Fiumicino code per un incidente all'altezza del raccordo anulare è in quest'ultima direzione restiamo sulla Roma Fiumicino code cui per traffico danza del Tevere a via del Cappellaccio verso l'Eur ancora intenso il traffico sul Raccordo Anulare in esterna Si procede a rilento tra le uscite di... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-03-2026 ore 09:10 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-03-2026 ore 09:10Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare... Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 09:10Astral infomobilità di nuovo trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio di saggina uno sulla direttrice Firenze... Altri aggiornamenti su Viabilità Roma Regione Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 18:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-03-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-03-2026 ore 18 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-03-2026 ore 08 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-03-2026 ore 08:40Astral infomobilità Buon inizio settimana e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla ... romadailynews.it Regione Lazio, un tavolo per poter avviare lo sviluppo di nuove procedure per la dearsenificazione dall’acquaNewTuscia – ROMA – L’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, all’interno delle attività istituzionali ... newtuscia.it ROMA | Lazio Street Art 2026, dalla Regione 200mila euro per progetti di rigenerazione urbana - facebook.com facebook