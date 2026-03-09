Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-03-2026 ore 09 | 10

Alle 09:10 del 9 marzo 2026, Astral Infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio. La redazione ha comunicato informazioni sul traffico e sulle condizioni stradali in tempo reale, offrendo un servizio di aggiornamento ai cittadini. L'attenzione è rivolta alle notizie relative alla situazione delle strade e ai possibili disagi, senza entrare nel dettaglio di cause o motivazioni.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare in carreggiata esterna code a tratti per traffico intenso tra le uscite Flamini e Tiburtina e tra Casilina e Ardeatina in esterna rallentamenti tra Cassia bis via del Pescaccio tra Roma Fiumicino e Pontina e code a tratti tra piatti ci possiamo sul tratto Urbano della Roma Teramo Si procede a rilento tra via Togliatti e la tangenziale est verso il centro e nel senso opposto tra torcervara il raccordo anulare sulla Roma Fiumicino contatti tra raccordo anulare via del Cappellaccio verso l'Eur.