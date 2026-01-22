Il nuovo cappotto tartan di Kate Middleton è la sua prima creazione da stilista

Kate Middleton, in visita in Scozia con William, ha indossato un nuovo cappotto tartan blu, segnando il suo debutto come stilista. La scelta di questo capo riflette eleganza discreta e attenzione ai dettagli, caratteristiche che contraddistinguono il suo stile. Questa prima creazione sottolinea la sua passione per la moda e il suo approccio sobrio e raffinato, adatto a occasioni ufficiali e informali.

Kate Middleton è con William in Scozia e per l'occasione ha sfoggiato un nuovo cappotto tartan sui toni del blu. In quanti sanno che si tratta della sua prima creazione da "stilista"?.🔗 Leggi su Fanpage.it

Kate Middleton, senza pietà con William. Ma il cappotto in tartan è una meravigliaDurante il primo tour dell’anno in Scozia, Kate Middleton e William hanno attirato l’attenzione per la loro elegante presenza.

Leggi anche: Cappotto con pelliccia oversize, gonna tartan nascosta e orecchini stella: Kate Middleton sa esattamente come vestirsi a Natale

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Kate Middleton, il cappotto nuovo della duchessa di Rothesay (che un po' ha creato anche lei); Kate Middleton in Scozia: il cappotto tartan blu è la scelta di stile perfetta; Kate Middleton, senza pietà con William. Ma il cappotto in tartan è una meraviglia; Zara Cappotti: 10 modelli da indossare per l'inverno 2019.

Kate Middleton, il cappotto nuovo della duchessa di Rothesay (che un po' ha creato anche lei)La principessa di Galles per la sua visita Stirling ha sfoggiato un soprabito sartoriale nuovo di zecca creato da un noto sarto di Savile Row. Il capo inoltre è stato realizzato con un tartan progetta ... vanityfair.it

Kate Middleton, senza pietà con William. Ma il cappotto in tartan è una meravigliaKate Middleton straccia William senza pietà a una gara di curling, battendolo malgrado la gonna. E il suo look in tartan è stupendo. dilei.it

Il cappotto diventa il nuovo protagonista del guardaroba quotidiano. Indossato con denim vissuti e capi sportivi essenziali, ridefinisce l’equilibrio tra comfort e stile, trasformando il basic in dichiarazione di personalità. È l’arte del contrasto: spontanea, moderna, - facebook.com facebook