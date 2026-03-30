Il termine per iscriversi al Servizio Civile Universale presso la Croce Rossa scade l’8 aprile 2026. La proposta è rivolta ai giovani tra i 18 e i 28 anni interessati a partecipare a progetti di assistenza e supporto alla comunità. La partecipazione consente di sviluppare competenze pratiche e di contribuire a attività di volontariato in ambito sociale.

Il Servizio Civile Universale rappresenta un’opportunità unica per i giovani tra i 18 e i 28 anni che desiderano fare la differenza, crescere personalmente e acquisire competenze spendibili nel mondo del lavoro. Nella provincia di Reggio Emilia sono stati messi a disposizione 74 posti suddivisi in tre progetti attivi presso i vari comitati della Croce Rossa Italiana. I volontari avranno la possibilità di essere coinvolti in attività fondamentali come lo sportello sociale, la distribuzione di beni di prima necessità, i servizi di emergenza e i trasporti ordinari, rivolti principalmente a persone fragili, spesso non autosufficienti o con disabilità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Unisciti al Servizio Civile in Croce Rossa entro l’8 aprile 2026

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