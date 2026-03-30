Un tifoso fa invasione di campo e Mbappé lo difende dalla sicurezza | il gesto sorprende tutti

Dopo la partita tra Colombia e Francia, un tifoso ha invaso il campo per avvicinarsi a Mbappé, che ha cercato di proteggerlo dalla sicurezza intervenuta. L'episodio si è verificato subito dopo il termine dell'incontro, con il tifoso che ha raggiunto l'attaccante francese prima di essere fermato dagli steward. Nessuna altra persona è riuscita ad avvicinarsi al calciatore in quel momento.

Un tifoso invade il campo per abbracciare Mbappé dopo Colombia-Francia, ma viene fermato dalla sicurezza. Il fuoriclasse del Real Madrid interviene per difenderlo e sorprende tutti con il suo gesto. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Invasione di campo durante Palermo-Sudtirol, tifoso bandito dallo stadio per 10 anniNon solo era riuscito a entrare al Barbera senza biglietto, ma per festeggiare il rigore trasformato da Pohjanpalo avrebbe pure deciso di scavalcare... Leggi anche: ADL sorprende tutti: il gesto prima di Napoli-Como