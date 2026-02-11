ADL sorprende tutti | il gesto prima di Napoli-Como

I tifosi restano a bocca aperta dopo la partita di ieri. Il Napoli, che aveva già lasciato la Champions League, si è visto eliminare anche in Coppa Italia. Il Como di Cesc Fabregas ha vinto ai rigori e si prepara ora a sfidare l’Inter in semifinale. Una sorpresa che nessuno si aspettava, soprattutto considerando le aspettative intorno alla squadra partenopea.

Dopo la Champions League il Napoli saluta anche la Coppa Italia. La lotteria dei calci di rigore se la aggiudica il Como di Cesc Fabregas, che strappa il pass per le semifinali dove affronterà l’Inter. Anche in questa occasione non sono mancate le polemiche, con la mancata espulsione di Ramon che ha continua a fare discutere. Oltre agli errori arbitrali, da segnalare c’è un gesto fatto da Aurelio De Laurentiis prima del fischio d’inizio del match. Napoli-Como, De Laurentiis in campo per salutare la squadra. Gesto inconsueto da parte di Aurelio De Laurentiis. Secondo quanto racconta ‘Il Mattino’, prima del fischio d’inizio il presidente azzurro sarebbe sceso in campo per salutare la squadra. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - ADL sorprende tutti: il gesto prima di Napoli-Como Approfondimenti su Napoli Como De Laurentiis in campo prima di Napoli-Como: gesto raro Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è salito in campo prima della partita contro il Como. Mara Venier in lacrime a Domenica In, il gesto di Mammucari sorprende il pubblico: “Davanti a tutti” Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Napoli Como Sorpresa Lookman, ADL non rinuncia al colpaccio in extremis! Resta il sogno della SSC NapoliCalciomercato Napoli: ultimissime ore di questa sessione invernale divise tra Alisson Santos e Ibrahim Sulemana. Uno dei due arriverà alla SSC Napoli aggiungendosi a Giovane come secondo acquisto per ... msn.com Negli istanti finali di Napoli-Como, Antonio Conte ha invocato calma e invocato i rigori, senza rischiare la beffa nel finale Una sorta di "scommessa" sulla lotteria dei rigori che, risultato alla mano, non è andata a buon fine... #NapoliComo #Conte #CoppaI - facebook.com facebook Napoli-Como, Fabregas: "Fatto un pezzettino di storia, ma in semifinale non ci sono coppe" #SkySport #NapoliComo x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.