Un Posto al Sole anticipazioni dal 6 al 10 aprile | bulli a Pasquetta e una fuga

Nelle puntate di Un Posto al Sole trasmesse dal 6 al 10 aprile 2026, il palazzo Palladini si presenta come scenario di tensioni tra diverse generazioni e all’interno delle famiglie. Tra gli eventi in programma, si segnalano episodi di bullismo durante la giornata di Pasquetta e una fuga che coinvolge alcuni personaggi. La narrazione si concentra sulle dinamiche interne ai condomini e sui rapporti tra i protagonisti.

Le nuove puntate di Un Posto al Sole, in onda da lunedì 6 a venerdì 10 aprile 2026, hanno al centro un Palazzo Palladini particolarmente luogo di conflitti generazionali e familiari. Il tutto a partire da una festa di Pasquetta che ha conseguenze inaspettate. I festeggiamenti per il lunedì di Pasquetta sono da Cristina. Dei bulli si imbucano e i loro atti vandalici coinvolgono tutto il condominio. Roberto reagisce con durezza e impone alla figlia un cambiamento radicale, mentre Marina prova senza successo a mediare. La distanza tra Roberto e Cristina si allarga fino al punto di rottura: quando la ragazza scopre una verità sulla madre, decide di scappare facendo perdere le proprie tracce. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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