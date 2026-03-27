Un Posto al Sole tornerà in onda lunedì 30 marzo 2026 con una nuova puntata, trasmessa su Rai 3 alle 20.50 e disponibile in streaming su RaiPlay. Arrivata alla sua trentesima stagione, la longeva serie tv tutta italiana, continua ad andare in onda senza sosta tutto l'anno, fermandosi soltanto per due settimane ad agosto. Prima di scoprire quello che ci aspetta nelle puntate dal 30 marzo al 3 aprile, vediamo dove eravamo rimasti. È arrivato il giorno delle nozze tra Niko e Manuela ma non tutto va nel migliore dei modi. Infatti la seduta di laurea e le nozze hanno finito per sovrapporsi e Manuela ha chiesto alla sorella Micaela di sostituirla per il matrimonio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Un Posto Al Sole, le anticipazioni delle puntate dal 30 marzo al 3 aprile

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