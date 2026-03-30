Un incidente a doppio taglio a Gerusalemme

A Gerusalemme, si è verificato un incidente legato al caso del cardinal Pizzaballa, al quale le autorità israeliane hanno negato il permesso di celebrare una messa. La decisione ha generato reazioni e ha portato a interventi da parte delle parti coinvolte, mentre le forze di polizia hanno mantenuto il controllo sul luogo dell’evento. La vicenda ha attirato l’attenzione sull’interazione tra le istituzioni religiose e le autorità locali nella città.

Il caso del cardinal Pizzaballa, al quale la polizia israeliana ha impedito di celebrare messa al Santo Sepolcro nella Domenica delle palme, è un incidente a doppio taglio: perché sì, le autorità israeliane si sono mosse con sciatteria, senza pensare che la macchina della propaganda pro-Pal avrebbe sfruttato a suo favore l’errore (non a caso l’unica guerra che ha perso Gerusalemme è quella dell’informazione) e alla fine questa storia ha il triste effetto di mostrificare gli ebrei nella Settimana Santa dove i cristiani celebrano la morte e la resurrezione di Gesù, un ebreo nato in Giudea, a Betlemme, figlio di Maria e Giuseppe di Nazareth, che fuggono in Egitto per salvare dalla persecuzione il figlio (così racconta il Vangelo secondo Matteo) che tornò in Galilea, studiò la Torah e pregò nelle sinagoghe. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Un incidente a doppio taglio a Gerusalemme Articoli correlati Un dispetto alla Cina e un'arma a doppio taglio nello scacchiere globaleL'attacco statunitense alle installazioni militari di Kharg rappresenta un passaggio di soglia nel confronto con l'Iran. Pizzaballa, la polizia israeliana impedisce l'ingresso al Santo Sepolcro a Gerusalemme: «Motivi di sicurezza». Herzog: spiacevole incidente«Questa mattina, la polizia israeliana ha impedito al Patriarca latino di Gerusalemme, il Cardinale Pierbattista Pizzaballa, Capo della Chiesa... Altri aggiornamenti su Un incidente a doppio taglio a... Temi più discussi: Un incidente a doppio taglio a Gerusalemme | Libero Quotidiano.it; La rassegna stampa e le prime pagine dei giornali di oggi 30 marzo; Netanyahu: Il Cardinale Pizzaballa avrà accesso immediato al Santo Sepolcro. Gerusalemme, la polizia israeliana ferma il Cardinale Pizzaballa all'ingresso del Santo Sepolcro. Zuppi: Sdegno per irragionevole misuraGrave incidente a Gerusalemme: impedito l'accesso al Santo Sepolcro ai vertici della Chiesa Cattolica. La premier Meloni: Un'offesa alla comunità cristiana e alla libertà religiosa ... gazzettadelsud.it Gerusalemme, polizia israeliana impedisce ingresso al Santo Sepolcro a Pizzaballa e IelpoLeggi su Sky TG24 l'articolo Gerusalemme, polizia israeliana impedisce ingresso al Santo Sepolcro a Pizzaballa e Ielpo ... tg24.sky.it La Benedizione delle Palme in ogni chiesa simboleggia l'inizio di un'intensa settimana di fede e meditazione. Il Vangelo racconta l’ingresso trionfante di Cristo a Gerusalemme dove fu accolto da una moltitudine che stendeva a terra mantelli e agitando rami di - facebook.com facebook Il Patriarca latino di Gerusalemme riacquisterà immediatamente l'accesso al Santo Sepolcro. Lo ha fatto sapere il premier israeliano Netanyahu. x.com