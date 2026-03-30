È stato individuato un immobile confiscato destinato a diventare un centro servizi per la comunità sorda di Agrigento. La scelta arriva in seguito alla disponibilità di uno stabile che sarà riqualificato per offrire supporto e servizi dedicati alle persone con problemi di udito. La realizzazione di questa struttura rappresenta un intervento diretto per favorire l’inclusione della comunità sorda nella città.

L’individuazione di un immobile confiscato è la soluzione concreta emersa per dare una nuova casa e un centro servizi alla comunità sorda di Agrigento. La proposta, già deliberata dall'amministrazione comunale, è stata al centro del dialogo tra una delegazione di cittadini non udenti, il loro legale e il capo di Gabinetto della Prefettura. La svolta è arrivata in seguito a un partecipato sit-in svoltosi davanti al palazzo del Governo. I manifestanti hanno rivendicato con determinazione il diritto all'accessibilità, chiedendo risposte urgenti su due fronti critici: la chiusura della storica sede Ens di Agrigento e l'attuale carenza di servizi indispensabili per la partecipazione alla vita sociale. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

© Agrigentonotizie.it - Un immobile confiscato per la comunità sorda: trovata la via per l'inclusione

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